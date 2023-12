Un homme de Chicago condamné à tort sur la base du témoignage d'un aveugle est libéré après 12 ans de prison

Darien Harris a purgé 12 ans et demi de sa peine de 76 ans avant que les procureurs ne décident de ne pas aller de l'avant et d'abandonner les charges qui pesaient contre lui mardi, a déclaré son avocate, Lauren Myerscough-Mueller, lors d'une conférence de presse.

En avril 2014, Harris a été reconnu coupable de meurtre dans l'assassinat de Rondell Moore en juin 2011 et de tentative de meurtre sur le mécanicien Quincy Woulard dans une station-service de Chicago, selon son avocat et un document du tribunal. Au moment de son arrestation, il avait 18 ans et n'était plus qu'à une semaine de la fin de ses études secondaires, a précisé son avocat.

Myerscough-Mueller, qui travaille pour le Projet d'Exonération et a rejoint l'équipe représentant Harris en juin 2020, a déclaré que l'avocat précédent de Harris avait partagé de nouvelles informations avec l'unité d'intégrité des condamnations du comté en juillet 2018 - y compris la révélation critique que le témoin vedette de l'accusation dans l'affaire était légalement aveugle.

Ce témoin avait désigné Harris dans une séance d'identification quelques jours après la fusillade.

L'Unité d'intégrité des condamnations a répondu à ces informations en octobre, déclarant qu'après un examen approfondi des documents fournis par les avocats de M. Harris, elle n'avait pas trouvé de preuves claires et convaincantes de l'innocence probable de M. Harris, a déclaré Mme Myerscough-Mueller.

Elle a ajouté que le SDI n'avait fourni "aucune véritable explication sur le contenu de son enquête, sur son raisonnement ou sur quoi que ce soit d'autre. Ils ont simplement dit qu'ils avaient enquêté, que leur examen était clos, qu'en gros, il n'y avait pas lieu d'agir".

En février 2022, les avocats d'Harris ont déposé une requête post-condamnation, exposant les preuves et les violations constitutionnelles devant un juge, a déclaré Myerscough-Mueller à CNN. Elle n'a pas précisé quelles étaient ces violations.

La requête a suivi son cours dans le système judiciaire jusqu'au 5 décembre, date à laquelle un juge a annulé la condamnation de M. Harris et ordonné un nouveau procès.

Mais mardi, le bureau du procureur du comté de Cook a déclaré à CNN qu'"après un nouvel examen de l'ensemble des preuves", il avait décidé de ne pas rejuger M. Harris, qui avait été transféré à la prison du comté de Cook dans l'attente de son procès.

"Nous restons attachés au travail de la justice dans la poursuite de communautés sûres et saines", a déclaré le bureau.

La mère de M. Harris, Nakesha Harris, a exprimé sa joie de voir son fils rentrer enfin à la maison lors de la conférence de presse de mardi.

"J'ai l'impression de rêver, je n'ai pas l'impression que c'est réel", a-t-elle déclaré. "C'est le plus beau cadeau de Noël de tous les temps".

M. Harris est le quatrième homme à être innocenté dans le comté de Cook ce mois-ci.

Les cousins James Soto et David Ayala, qui avaient été condamnés à tort pour le meurtre de deux adolescents de Chicago en 1981, ont été libérés le 14 décembre après avoir passé 42 ans derrière les barreaux. Brian Beals est sorti de prison le 12 décembre après avoir été condamné à tort pour le meurtre d'un garçon de 6 ans en 1988.

À la suite de critiques concernant le temps nécessaire pour enquêter sur les condamnations injustifiées, l'unité d'intégrité des condamnations du comté de Cook a été rebaptisée unité de révision des condamnations ce mois-ci, a rapporté le Chicago Crusader.

Le procureur Kim Foxx a déclaré que ce changement de nom "représente un changement dans notre approche visant à rectifier les erreurs du passé, à garantir l'équité de notre système judiciaire et à intégrer les voix de la communauté dans nos décisions".

S'adressant aux journalistes à l'extérieur de la prison mardi soir, M. Harris a déclaré : "J'ai enfin réussi : "J'ai enfin réussi. Après douze ans et demi, j'ai réussi".

"J'ai raté certaines de mes meilleures années", a-t-il ajouté. "Mais je vais vivre de belles années maintenant".

