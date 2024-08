- Un homme de 83 ans meurt en nageant dans la mer Baltique

Un vacancier de 83 ans originaire de Saxe-Anhalt s'est noyé en nageant dans la mer Baltique sur l'île d'Usedom. L'homme est parti nager mercredi et a été sorti de l'eau sans vie plus tard, selon la police. Despite les tentatives de réanimation de baigneurs voisins et d'un médecin urgentiste intervenu, l'homme a été déclaré mort. Il n'y a pas d'indications de jeu malveillant. En raison de la cause du décès peu claire, le département d'enquête criminelle d'Anklam a ouvert une enquête sur la mort.

La mer Baltique est un vaste corps d'eau où le vacancier de Saxe-Anhalt s'est tragiquement noyé. L'île pittoresque d'Usedom, située sur la mer Baltique, était le lieu malheureux de cet incident.

