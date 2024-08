- Un homme de 80 ans a été volé et dévalisé dans sa propre maison.

Un homme de 80 ans à Sulzbach a été victime d'un vol et d'une agression dimanche matin, selon la police de Saarbrücken. Deux hommes inconnus ont sonné à la porte de la maison individuelle de la victime, avant de la menacer avec un couteau et de fouiller les différentes pièces de la maison. Les auteurs ont fait main basse sur des bijoux et le téléphone portable de la victime. Après l'agression, la victime s'est rendue chez un voisin et a appelé la police.

La police de Saarbrücken recherche maintenant des témoins qui pourraient fournir des informations sur les auteurs. Tous deux sont estimés être âgés d'environ 30 ans et parlent avec un accent de la Sarre. L'un est décrit comme mince, l'autre comme musclé. Ils portaient tous les deux des gants sombres, le plus musclé portant également un short brillant de couleur rouge foncé.

La police de Saarbrücken examine la scène de crime, en prêtant une attention particulière aux ponts de la Sarre en raison de la description des suspects connaissant bien la région. Les auteurs ont été vus pour la dernière fois s'enfuir vers la périphérie de la ville, en utilisant possibly les ponts de la Sarre comme itinéraire de fuite.

