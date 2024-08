- Un homme de 70 ans perd 15 000 euros à cause de fraudeurs

Une femme âgée de l'île d'Usedom a perdu 15 000 euros à des escrocs présumés. Ils avaient proposé de vendre sa précieuse collection de livres contre un paiement d'avance, selon la police.

En septembre dernier, deux individus se prétendant d'une entreprise de Berlin ont visité la septuagénaire sur Usedom et ont proposé de l'aider à vendre sa bibliothèque. Le contrat de vente signé en novembre nécessitait un acompte de sécurité de 15 000 euros. En décembre, elle a été assurée que les livres seraient bientôt récupérés et qu'elle récupérerait les 15 000 euros. Cependant, elle n'a plus jamais entendu parler de l'entreprise présumée et a maintenant déposé une plainte.

La police met en garde contre de telles arnaques. "Ne laissez pas entrer des inconnus chez vous", conseillent les officiers. "Ne signez rien, prenez votre temps et cherchez un avis indépendant. Soyez prudent avec les paiements d'avance, surtout pour de plus grandes sommes."

