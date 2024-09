Un homme de 59 ans tire sur son conjoint et appelle les autorités.

Ce week-end, les autorités du Schleswig-Holstein ont reçu une confession d'un individu de 59 ans concernant le meurtre de son épouse de 55 ans. Les forces de l'ordre ont découvert le corps de la femme dans une zone boisée isolée, à côté d'une arme à feu. En conséquence, le tribunal régional de Lübeck a émis un mandat d'arrêt.

Suite à la découverte des restes d'une femme le long de la frontière entre le Schleswig-Holstein et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le tribunal de Lübeck a émis un mandat d'arrêt contre le mari de la femme décédée de 55 ans. Un porte-parole de la police a annoncé que l'homme était suspecté de meurtre. Les premières enquêtes suggèrent que la femme a été abattue. L'unité de homicide de Lübeck a saisi l'arme présumée du crime.

Le samedi matin, l'homme de 59 ans s'est rendu au poste de police de Büchen (district du duché de Lauenburg) et s'est remis à la police aux alentours de 8h45. Selon les déclarations de la police et du parquet de Lübeck, il a confessé avoir tué son épouse. L'homme a été arrêté temporairement et transféré au centre de détention de Lübeck après l'émission du mandat.

Les forces de l'ordre ont retrouvé le corps de la femme entre les villes de Witzeeze et de Büchen, près d'un sentier de randonnée à la lisière de la forêt. Elle a été identifiée comme étant l'épouse de 55 ans du suspect de 59 ans. Le couple vivait indépendamment à proximité du lieu du crime, a révélé le porte-parole de la police. L'homme est un immigrant turc qui vit en Allemagne depuis longtemps. En plus du mandat d'arrêt, la décision de le garder en détention était également motivée par des craintes d'évasion.

Des témoins ont rapporté avoir entendu des bruits forts, selon les rapports de police. Le journal local "Lübecker Nachrichten" a cité un résident qui a déclaré avoir entendu trois coups de feu aux alentours de 7h45, pensant qu'il s'agissait d'un chasseur.

