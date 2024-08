- Un homme de 56 ans a subi des conséquences fatales suite à un incident au cœur de la Hesse.

Dans un accident de voiture survenu dans la région de la Hesse centrale, un gentleman de 56 ans a malheureusement perdu la vie. Suite à la collision de deux véhicules sur l'autoroute fédérale 277 entre Edingen et Sinn (district de Lahn-Dill), le conducteur a été transporté en hélicoptère de sauvetage dans un hôpital. Malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures, comme l'ont rapporté les autorités de la Hesse centrale.

La cause exacte de cet incident était initialement incertaine. Selon les premières enquêtes, une femme de 57 ans a perdu le contrôle de son véhicule à la fin d'un virage à droite et a dévié dans la voie opposée. C'est à ce moment que les deux voitures se sont percutées, entraînant le véhicule de l'homme à se retourner et à se retrouver finalement sur le toit, comme indiqué.

Le conducteur d'un troisième véhicule a également été impliqué dans l'accident et a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves. Heureusement, le conducteur du troisième véhicule est sorti indemne, selon la police.

"Le parquet a nommé un expert en reconstruction d'accidents de la route pour reconstituer la séquence des événements", a-t-il été déclaré. L'autoroute fédérale a dû être fermée temporairement en milieu de journée. Les autorités ont estimé les dommages totaux des trois véhicules à 15 000 euros.

La police est intervenue sur les lieux pour enquêter sur les causes de l'accident. La femme de 57 ans responsable de l'accident a été interrogée par la police.

