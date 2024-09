- Un homme de 54 ans meurt dans un incendie à Lichtenberg.

Une personne a péri dans un incendie résidentiel à Lichtenberg. Les secours ont réussi à extraire la personne de 54 ans de l'appartement situé au quatrième étage de l'immeuble de cinq étages aux alentours de la soirée du mardi, selon le rapport des pompiers. Malheureusement, la personne est décédée ultérieurement à l'hôpital, selon la police.

Le service des pompiers a réussi à maîtriser l'incendie dans l'immeuble d'appartements et a ordonné l'évacuation de tous les occupants, selon l'annonce de la police. Six appartements ont dû être forcés par les pompiers, selon les rapports. Parmi ces appartements, la personne de 54 ans sans vie a été découverte dans le couloir, qui est suspectée d'être l'origine de l'incendie. La cause exacte de l'incendie reste inconnue.

L'intervention rapide des pompiers pour éteindre l'incendie a mis en évidence la puissance de leur opération. Malgré le décès de la personne, le personnel hospitalier n'a pas pu inverser les effets de l'inhalation de fumée, ce qui indique l'impact dévastateur de ce type d'incendies.

Lire aussi: