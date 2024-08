- Un homme de 52 ans étrangle une passagère dans un train en utilisant son sac à main.

During une vive altercation avec une autre femme dans un train local en Haute-Bavière, une femme de 52 ans est devenue physique et a étranglée son adversaire avec la sangle de son sac à main. Un homme qui a tenté de calmer les choses s'est également blessé légèrement, selon un communiqué de la police fédérale. On soupçonne que la dispute a commencé à cause d'un désaccord concernant des enfants ou une poussette appartenant à la femme de 26 ans.

L'altercation entre les deux femmes a rapidement dégénéré en échanges de coups, y compris des coups au visage. La femme de 52 ans a ensuite utilisé la sangle de son sac à main pour étrangler son adversaire. Lorsqu'un homme de 38 ans a essayé d'intervenir pour calmer la situation, il a été mordu par la femme plus jeune. Les deux femmes sont actuellement sous enquête pour coups et blessures.

