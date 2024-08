- Un homme de 50 ans avoue avoir tué sa femme.

Au procès pour meurtre d'un homme de 50 ans, le défendeur a reconnu avoir tué sa femme de 41 ans. Lors de l'ouverture du procès devant le tribunal régional d'Oldenbourg, il a admis avoir poignardé son épouse dans un "moment tragique d'impulsivité". "Il était dans un état de fureur et n'était pas en possession de ses moyens", a déclaré l'avocat. Son client regrettait son acte.

L'homme polonais originaire du district de Cloppenburg est accusé d'avoir poignardé à mort son épouse séparée et mère de leurs deux filles aux premières heures de février, poussé par la jalousie et la méchanceté. Selon l'accusation, l'homme voulait la punir de l'avoir quitté. "Comme il ne pouvait plus l'avoir, personne d'autre ne devait l'avoir", a déclaré le procureur.

Le défendeur grièvement blessé dans un accident de voiture

L'homme est soupçonné d'avoir guetté la femme à sa nouvelle adresse et de l'avoir poignardée à plusieurs reprises avec un couteau. La victime a été retrouvée dans la rue avec des blessures graves et est décédée malgré les tentatives de réanimation. Après le crime, le défendeur est censé avoir pris la fuite en voiture. Il a eu un accident sur l'A1 au nord de Wildeshausen et a subi des blessures graves.



