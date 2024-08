- Un homme de 46 ans meurt tragiquement dans un accident de voiture sur l'A2.

Dans un accident de la route ayant eu lieu dans la région de Börde, un chauffeur de camion de 46 ans a trouvé la mort. L'incident s'est produit jeudi matin lorsqu'un camion a dû s'arrêter à la suite d'un embouteillage sur l'autoroute A2 près d'Eimersleben, selon les autorités. Le chauffeur de 46 ans n'aurait pas remarqué cela à temps et, selon le témoignage d'un témoin, a percuté l'arrière d'un poids lourd sans freiner. Il a subi de graves blessures et est décédé sur le coup. Heureusement, le chauffeur de camion de 37 ans s'en est sorti indemne. La route menant à Hanovre a été fermée pendant plusieurs heures pour l'enquête et le débarras des débris.

À la suite de cet accident mortel, les autorités ont mis en garde sur l'importance de maintenir une distance de sécurité pendant la conduite pour éviter des incidents similaires. Malgré l'embouteillage, il est essentiel que les conducteurs restent vigilants et réagissent en conséquence pour éviter de causer des préjudices.

