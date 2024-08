- Un homme de 46 ans accusé d'avoir tué sa femme.

Suite à une attaque mortelle mettant en scène un arbalète et un couteau, un homme de 46 ans a été condamné à la prison à vie pour homicide par le Tribunal régional de Zwickau. Selon le juge Jörg Burmeister, le crime était d'une extrême gravité, comme l'indique le jugement. Conduit par son incapacité à récupérer l'amour de sa femme après leur séparation, il a cherché à l'effacer en la tuant et à la posséder même dans la mort. Il a orchestré une représentation d'elle sur sa pierre tombale, ornée d'un « anneau d'esclave » autour de son cou.

Le couple aurait eu une relation romantique caractérisée par la pratique du BDSM - un terme générique englobant les penchants sexuels liés à la domination, la soumission et le sadomasochisme. La femme a finalement quitté l'homme. Lors de son retour à l'appartement de Plauen à la fin du mois de juillet 2023 pour s'occuper des chats, l'homme allemand maintenant âgé de 46 ans l'attendait, armé d'une arbalète chargée. Après le tir, le carreau s'est enfoncé dans sa joue et s'est logé dans son palais. Il l'a ensuite attaquée à plusieurs reprises avec un couteau dans le cou, entraînant son décès, selon le jugement. Elle n'avait que 37 ans. Le juge Burmeister a qualifié l'acte de crime lâche motivé par des désirs bas.

Les arguments présentés par l'accusation et la défense ont été protégés de la publicité en raison du témoignage d'un mineur. Cependant, le tribunal a dû peser les alternatives entre le meurtre et l'homicide, a révélé Burmeister. Le défendeur a reconnu les faits mais a donné des versions différentes. Il a affirmé que le carreau d'arbalète s'était déchargé accidentellement lors d'une confrontation avec la femme. Cependant, les juges n'ont pas cru à cette version. Le tribunal a fait référence à une note numérique détaillant des plans de meurtre délibérés impliquant une arbalète et un couteau.

Aide financière pour la fille de la victime

La fille de 13 ans de la victime a reçu 25 000 euros de prestations d'orphelin, que l'homme incarcéré doit payer. Burmeister a expliqué que ces fonds visent à atténuer les répercussions émotionnelles liées à la violence. La fille non seulement endure la perte de sa mère, mais aussi lutte contre les sentiments de culpabilité, croyant qu'elle n'a pas pu protéger sa mère. De plus, la compensation vise à transmettre, « Vous n'êtes pas responsable de la mort de votre mère », selon les mots du juge Burmeister.

Malgré la caractérisation de tels actes de violence envers les femmes comme des « féminicides », le tribunal n'a pas utilisé ce terme. Le verdict n'est pas encore définitif. L'accusation a exprimé une satisfaction significative quant à la décision du tribunal. La défense dispose d'une semaine pour faire appel.

