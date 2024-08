- Un homme de 41 ans décède lors d'une représentation de Boheme-Unkelz à Berlin.

Au cours d'un concert des Böhse Onkelz à la Waldbühne de Berlin, un spectateur a succombé à un problème de santé. Les tentatives de réanimation de la fan de 41 ans ont échoué, selon les autorités. La femme aurait eu un grave incident médical et s'est effondrée aux alentours de 22h00 le mercredi soir. Selon les forces de l'ordre, il n'y avait aucun signe de malversation. Le défunt a été transporté à la morgue pour une autopsie. La cause exacte de son décès est demeurée incertaine jusqu'au vendredi, selon les rapports de "Bild" et de "B.Z.".

Le groupe a réagi à l'incident tragique sur leur site web jeudi : "Nous avons été choqués d'apprendre qu'un malaise s'est produit dans notre public lors de notre concert à la Waldbühne de Berlin hier soir. Malheureusement, les tentatives des secours d'intervenir ont été vaines pour la personne malchanceuse."

