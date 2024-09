Un homme de 40 ans s'enfuit avec 24 bouteilles de shampooing en même temps.

Policiers ont arrêté un individu suspecté d'avoir dérobé 24 bouteilles de produits capillaires dans une pharmacie de la gare centrale de Hamm lors d'un récent dimanche matin. Selon les autorités de Münster, l'individu âgé de 40 ans avait rempli son sac de shampoings de marques diverses et avait tenté de partir sans payer.

Il est suspecté d'être un récidiviste. L'homme de 40 ans est censé avoir volé des shampoings en "quantités importantes" lors d'au moins 4 incidents en avril et août de cette année. Les caméras de surveillance ont capturé les événements, mais à chaque fois, le présumé voleur s'est enfui avec ses biens volés. Cette fois-ci, however, il n'est pas passé inaperçu et ils ont réussi à arrêter le coupable. Il est prévu qu'il soit jugé devant un tribunal.

