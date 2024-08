- Un homme de 40 ans blessé après une bagarre avec un couteau dans le bras.

À Pasewalk (district de Vorpommern-Greifswald), un homme de 40 ans a été blessé au bras avec un couteau. Selon les premières constatations de la police, une dispute verbale a eu lieu jeudi entre l'homme de 40 ans et deux hommes âgés de 24 et 35 ans.

L'homme de 40 ans a été menacé au début. Ensuite, une bagarre physique a éclaté, pendant laquelle l'homme de 40 ans a été blessé au bras par l'un des deux hommes avec un couteau. Des témoins ont utilisé du spray au poivre, ce qui a entraîné des blessures chez l'un des deux hommes et chez plusieurs témoins, selon la police. Les deux hommes, âgés de 24 et 35 ans, ont été arrêtés provisoirement, et la police criminelle enquête.

Après l'altercation dans la rue, le groupe s'est dirigé vers le passage piéton voisin. La bagarre physique entre les hommes a continué sur le passage piéton, entraînant la blessure de l'homme de 40 ans.

