- Un homme de 34 ans est blessé dans une altercation avec un couteau à Neukölln.

Un homme de 34 ans a eu des ennuis à Berlin-Neukölln. Selon les premiers rapports de la police, cet homme a eu une altercation avec deux inconnus après 22h un vendredi soir dans la Lipschitzallee. L'un des inconnus a sorti un couteau et l'a planté dans le ventre de l'homme. Les deux suspects ont ensuite pris la fuite. L'homme de 34 ans a été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. La police enquête sur cet incident comme une possible affaire de coups et blessures graves.

Les deux suspects se sont enfuis dans la nuit, espérant échapper à la vue de la police qui approchait. La police a identifié la Lipschitzallee comme le lieu du crime et intensifie son enquête sur cette affaire de coups et blessures graves.

