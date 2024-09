- Un homme de 32 ans est soupçonné d'infanticide.

Un homme de 32 ans originaire de la région de Waldshut estcurrently under investigation for allegedly killing his six-week-old child. Le parquet de Waldshut-Tiengen a révélé que le suspect, un Italien détenu depuis début juin, est accusé de meurtre.

Le suspect est soupçonné d'avoir secoué le bébé à la fin du mois de mai, causant une fracture de l'humérus supérieur et des lésions graves à la colonne vertébrale. L'homme de 32 ans est censé avoir agi sans se soucier du bien-être de l'enfant.

La fillette a été transportée à l'hôpital, mais le soutien-vie a été retiré environ quatre semaines plus tard pour des raisons éthiques. L'enfant est décédé le même jour en soins intensifs, selon le parquet.

En raison des lois sur la vie privée, les autorités ne divulguent pas de détails complets sur l'homme et les événements ayant conduit au crime. Les motifs de l'acte restent inconnus pour l'instant.

Le suspect n'a pas de casier judiciaire et n'a pas parlé des accusations portées contre lui. Le tribunal du district local doit maintenant décider d'approuver la mise en accusation et de lancer un procès principal, a déclaré le parquet. Si reconnu coupable de meurtre, l'homme de 32 ans pourrait écoper d'une peine de prison allant de 5 à 15 ans.

