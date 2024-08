- Un homme de 30 ans en détention après la mort d'un bébé

Suite au décès violent d'un garçon de deux ans dans le district de Pinneberg, un homme de 30 ans est en détention. Le suspect a été arrêté mercredi sur la base d'un mandat d'arrêt du 22 juillet pour tentative de meurtre et a été présenté à un juge jeudi, selon un porte-parole du parquet d'Itzehoe.

L'incident s'est produit le 3 juillet à Wedel. Le garçon est décédé mardi à l'hôpital, où il avait été admis avec des blessures graves. La connexion entre les blessures et le décès est en cours d'investigation par la médecine légale. Le mandat d'arrêt reste valable pour tentative de meurtre. Cependant, suite au décès de l'enfant, le parquet accuse maintenant l'homme de 30 ans de meurtre.

Aucun détail n'a été fourni sur le lieu et les circonstances de l'arrestation. Le porte-parole n'a pas non plus commenté le cours présumé des événements ou le contexte du crime. Le suspect n'a fait aucune déclaration. Selon les informations, la mère de l'enfant et le suspect entretenaient une relation personnelle étroite.

L'enquête sur la cause des blessures graves ayant entraîné la mort de l'enfant se poursuit, car elle relève de l'analyse de la scène de crime. Malgré la première inculpation pour tentative de meurtre, le parquet a maintenant élevé les chefs d'accusation contre le suspect à meurtre.

Lire aussi: