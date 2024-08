- Un homme de 28 ans succombe à ses blessures suite à une collision avec un camion en fuite.

Un individu de 28 ans a perdu la vie suite à un accident sur l'A2, à proximité de Ziesar (district de Potsdam-Mittelmark). Le mercredi, cet individu a heurté de front un camion qui suivait un embouteillage, selon les autorités. Malheureusement, ses blessures graves ont été mortelles sur les lieux de l'accident.

L'A2 a été temporairement fermée pendant environ une heure entre Wollin et Ziesar, en direction de Magdebourg, pour gérer les opérations de secours. Les enquêteurs de police et un expert vont maintenant chercher les raisons de cet accident tragique.

