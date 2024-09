- Un homme de 28 ans a connu une fin malheureuse dans une explosion résidentielle.

Après une explosion et un incendie dans un complexe résidentiel de Francfort, un homme de 28 ans a malheureusement trouvé la mort. Les autorités suspectent que cet individu a intentionnellement allumé un incendie devant l'appartement de son frère de 31 ans à l'aide d'une substance incendiaire, selon la police. Au cours de l'incendie, l'homme de 28 ans a subi des blessures mortelles et est décédé le mardi.

La raison derrière la combustion intentionnelle reste un mystère, selon le représentant de la presse. Un procès pour tentative de meurtre contre l'homme de 28 ans est maintenant en cours. Des témoins ont rapporté avoir vu l'homme s'échapper du bâtiment en feu. Des bonnes samaritaines l'ont aidé et ont éteint les flammes. Il a ensuite été transporté par hélicoptère dans un centre médical de Ludwigshafen pour des soins spécialisés.

L'homme de 31 ans a également subi des brûlures. Il a réussi à s'échapper sur le toit de l'immeuble pour éviter les flammes. Avec l'aide des secouristes, il a été récupéré dans une autre partie de l'immeuble et a également reçu des soins médicaux. Une troisième personne est Thought to have inhaled smoke. Les autres résidents de l'immeuble de quatre étages ont pu évacuer ou ont été secourus en toute sécurité.

Selon les pompiers, l'immeuble compte plusieurs étages. La section où l'explosion a eu lieu et la section adjacente sont maintenant inhabitables.

Selon les pompiers, l'immeuble compte plusieurs étages. La section où l'explosion a eu lieu et la section adjacente sont maintenant inhabitables.

