- Un homme de 27 ans est touché par un tir à la gare de Francfort.

Au cœur de la gare principale de Francfort, un individu de 27 ans a trouvé la mort suite à une fusillade aux alentours de 21h00 le mardi soir. Le présumé tireur, âgé de 54 ans, a été arrêté peu après par les autorités fédérales au niveau du quai 7. Les deux suspects sont originaires de Turquie, selon la police et les procureurs de Francfort. La victime est décédée sur le coup, et les motifs et les circonstances sont actuellement en cours d'enquête.

Selon les dernières informations, la victime se trouvait sur le quai 9 lorsque le suspect présumé s'est approché derrière lui et a tiré plusieurs coups de feu avec son pistolet avant de s'enfuir. Le suspect de 54 ans a été arrêté sans résistance par la police fédérale à proximité du quai 7. La gare a été fermée pendant environ 25 minutes, affectant à la fois les trains et les passagers en raison de l'intervention des forces de l'ordre.

Après le chaos, la zone autour du quai 9 a été délimitée avec du ruban rouge et blanc. Les passagers semblaient désemparés et l'atmosphère était tendue. Un témoin a rapporté à un journaliste de l'agence de presse dpa que le tireur avait tiré plusieurs coups de feu directement sur la victime. Le corps de la victime a ensuite été transféré dans un véhicule.

Un jour après l'incident, la gare principale a repris son rythme normal. Les touristes et les locaux se pressaient avec leurs bagages, car les vacances d'été en Hesse prenaient fin cette semaine. Beaucoup étaient inconscients de l'incident.

"La gare a perdu de son prestige"

"C'est inquiétant que ce genre de chose puisse se produire au cœur de la gare", a déclaré une étudiante de Francfort en partance pour Munich. La zone autour de la gare est également connue pour sa réputation. "La gare a perdu de son prestige", a affirmé un homme qui travaille à un stand de boulangerie près du quai 9 depuis plus de deux décennies. Une femme de Gießen a affiché une attitude plus compuesta. "On ne peut pas laisser la peur nous consumer, sinon on serait terrifié partout", a-t-elle déclaré. "On peut aussi être menacé dans la rue". Elle pense également que les deux individus se connaissaient probablement.

En juin, un interdit d'armes a été mis en place entre 20h00 et 5h00, interdisant les armes à feu et les couteaux avec des lames plus longues que quatre centimètres dans la gare principale. Auparavant, un interdit d'armes général avait déjà été imposé dans la zone de la gare, qui est connue pour ses scènes de drogue et son taux de criminalité élevé. Selon la police fédérale, les cas de crimes violents avec armes dans la gare ont plus que doublé depuis les années de pandémie : passant de 80 en 2019 à 176 en 2022.

La gare principale de Francfort, construite le 18 août 1888, est maintenant l'un des principaux

