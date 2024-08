Un homme de 27 ans est mort des suites d'une chute d'un balcon.

Malheureusement, un incident tragique s'est produit lors d'une fête à Hambourg : récemment, un balcon a cédé pendant les célébrations, entraînant la chute de six personnes. Dans un triste dénouement, l'un des victimes est décédée à l'hôpital plus tard dans la semaine.

L'incident s'est produit un mercredi soir dans le quartier de Langenhorn, lorsqu'un balcon d'un immeuble à plusieurs étages s'est effondré. Six jeunes adultes, âgés de 18 à 27 ans, se trouvaient sur les lieux au moment de l'accident. Ils sont tombés du troisième étage, soit environ 9 mètres, subissant diverses blessures. Il a été rapporté plus tard que cet événement tragique s'est produit lors d'une soirée de bienvenue.

Selon les rapports de police, la plaque de plancher du balcon s'est détachée et a plié à 90 degrés. Les causes de cet incident font toujours l'objet d'une enquête. On examine également si une activité criminelle, telle que des défauts de construction ou un bâtiment négligé, a pu contribuer à l'incident. Un porte-parole de la police a mentionné cette possibilité quelques jours après l'accident.

L'incident s'est produit aux alentours de 21h30. Le balcon était relié à une maison mitoyenne de trois étages construite dans les années 1960 ou 1970. Suite à l'inspection d'un ingénieur en structure, les habitants de la maison ont été conseillés d'éviter d'utiliser leurs balcons pour leur sécurité.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux immédiats après l'effondrement du balcon. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, l'un des individus a succombé à ses blessures à l'hôpital.

