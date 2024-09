- Un homme de 25 ans est accusé d'avoir détourné des fonds obtenus par des escroqueries amoureuses.

Un homme de 25 ans de Berlin est sous surveillance pour des allégations de blanchiment d'argent à grande échelle. On affirme qu'il a transféré 200 000 euros, répartis en 25 transactions distinctes, qui ont été acquises à l'origine par une méthode trompeuse connue sous le nom de "catfishing" ou "arnaque à la romance". Cela a été révélé par le parquet de Dresde. Dans cette arnaque, des profils factices sur les plateformes de médias sociaux sont créés pour établir des contacts et solliciter de l'argent.

Selon les rapports, cet homme de 25 ans aurait dirigé l'opération de blanchiment d'argent en coordination avec un homme de 24 ans pendant environ un an et demi. Il a été arrêté dans son logement de Berlin, où une perquisition a été effectuée. During the search, authorities discovered substantial proof, including documents, six mobile phones, an iPad, and various credit cards. The 25-year-old is scheduled to face a judge in Dresden today.

Le blanchiment d'argent allégué à Berlin a suscité des préoccupations quant à une augmentation de ce type d'activités criminelles dans la ville. En outre, si reconnus coupables, les conséquences de ce crime pourraient entraîner des peines sévères pour les deux individus impliqués.

