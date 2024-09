- Un homme de 24 ans, Raser, est détenu.

Un individu de 24 ans est suspecté d'avoir parcouru Darmstadt à vive allure, entraînant une grave collision avec une victime grièvement blessée. Cet individu a été arrêté par les autorités. Selon un communiqué conjoint du parquet de Darmstadt et de l'office de police criminelle de Hesse (HLKA), ils suspectent cet individu d'avoir intentionnellement mis des vies en danger. Les investigations se poursuivent sur plusieurs fronts. Par ailleurs, le domicile du suspect a été perquisitionné et des preuves pertinentes ont été saisies, selon les informations.

Le lundi, cet individu de 24 ans, soupçonné de conduite dangerous, a ignoré plusieurs feux de circulation et a roulé à une vitesse excessive dans la partie nord de Darmstadt. Il a finalement arrêté son véhicule après une collision avec celui d'un individu de 29 ans. Selon les rapports de police, le conducteur de 29 ans a été sorti de son véhicule par les pompiers le lundi après-midi et a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves. Son état est actuellement stable. Des témoins ont rapporté avoir vu le conducteur de 24 ans rouler sur le trottoir avant la collision. La police a commenté lundi : "Heureusement, les personnes présentes ont pu réagir rapidement et éviter tout dommage."

La situation et les motivations derrière l'incident restent inconnues. Les premiers rapports des médias ont laissé entendre une possible affiliation islamique, mais le parquet et la HLKA ont depuis déclaré qu'aucun signe de motif politique ou religieux n'a été trouvé. Il y a des indices suggérant que le suspect pourrait avoir des problèmes de santé mentale, qui sont actuellement évalués. Les investigations se poursuivent dans toutes les directions. Les résultats d'un test sanguin pour l'alcool et les drogues sont toujours en attente.

L'individu de 24 ans accusé de conduite dangerous est originaire de l'État allemand de Hesse. Suite à l'accident, les autorités de Hesse surveillent de près l'enquête en cours.

Lire aussi: