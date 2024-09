- Un homme de 24 ans est grièvement blessé par un incident de couteau.

Dans une échauffourée entre deux bandes à Ludwigsburg, un jeune homme de 24 ans a subi de graves blessures causées par un coup de couteau. Le suspect, âgé de 15 à 17 ans selon les rapports de la police, est toujours en fuite. Les autorités examinent actuellement l'affaire pour déterminer si des chefs d'accusation de coups et blessures volontaires peuvent être retenus.

L'incident s'est produit la veille au soir dans le centre-ville. Un groupe plus important, composé d'une quinzaine de personnes, a d'abord aspergé le groupe plus petit, composé d'environ quatre hommes, de gaz poivré. Le groupe plus petit a pris la fuite, mais le premier groupe a poursuivi. C'est alors que le jeune homme de 24 ans a été poignardé. Les secours sont intervenus pour le soigner et le conduire à l'hôpital. Un homme de 25 ans qui tentait d'aider a été repoussé et agressé.

La police a été alertée de l'incident violent et s'est rendue rapidement sur les lieux. Les efforts pour appréhender le suspect responsable de la blessure par arme blanche sont en cours.

