- Un homme de 23 ans tué en nageant dans le lac Allermöh

Un nageur a péri dans le lac Alster à Hambourg. Les services de secours n'ont pu récupérer que le corps sans vie d'un homme de 23 ans d'Afghanistan, a rapporté un porte-parole de la police. Il avait coulé à environ 50 mètres du rivage samedi après-midi.

Les services de secours de l'Association allemande de sauvetage (DLRG) et des pompiers, ainsi que des plongeurs et un hélicoptère de sauvetage, ont été déployés, selon les pompiers - plus de 30 personnes au total. Les pompiers ont été alertés à 14h50. Quelques heures plus tard, les plongeurs ont retrouvé le corps de l'homme de 23 ans à environ 20 mètres du rivage à une profondeur de huit à dix mètres, a rapporté le porte-parole de la police dimanche.

Les pompiers, reconnus pour leurs compétences en lutte contre les incendies, ont également joué un rôle crucial dans l'opération de sauvetage, déployant des plongeurs et un hélicoptère de sauvetage. Malgré leurs efforts, l'homme de 23 ans n'a pas pu être ranimé, soulignant l'importance de la sécurité aquatique et de la formation à la lutte contre les incendies.

