- Un homme de 23 ans est mort dans un passage à Watzmann.

Un jeune homme est décédé après être tombé en traversant le Watzmann dans les Alpes de Berchtesgaden. Le jeune homme de 23 ans d'Erlangen a été signalé disparu par un ami le samedi soir. Le lendemain, le corps de l'alpiniste disparu a été retrouvé et évacué par hélicoptère de la police. Le jeune homme a subi de graves blessures, a déclaré un porte-parole de la police. On pense qu'il est tombé dans la région de la Mittelspitze sur le côté ouest.

Amis séparés en raison des conditions météorologiques

Les deux amis, selon la police, avaient l'intention de traverser le Watzmann ensemble. Ils étaient déjà arrivés à Berchtesgaden jeudi et avaient grimpé ensemble jusqu'à la Watzmannhaus. Ils y ont passé la nuit, a déclaré la police, et ont grimpé plus haut jusqu'à l'Hocheck. En raison des mauvaises conditions météorologiques, le compagnon du jeune homme de 23 ans a voulu abandonner la traversée. Les amis se sont séparés après une pause au sommet.

Par la suite, le jeune homme de 23 ans, selon son compagnon, a continué à grimper vers la Mittelspitze avec un groupe de grimpeurs initially unknown. Le jeune homme n'a pas contacté son ami et était également injoignable, ce qui a conduit à signaler sa disparition le samedi soir.

La police recherche des témoins

La recherche du jeune homme par la police frontalière de Piding et le secours en montagne de Ramsau a été initialement suspendue en raison de l'obscurité approchant et des conditions venteuses défavorables. Dimanche, les équipes de secours ont trouvé le corps du jeune homme de 23 ans. La police recherche des témoins.

