Un homme condamné pour avoir menti sur Shania Geiss.

Un homme de 24 ans prétend avoir eu une liaison avec Shania Geiss en ligne. Pour étayer cette affirmation, il publie un faux journal de chat. Sa prétention d'être un héritier milliardaire est également un mensonge. Pour cela, il est maintenant condamné à une amende par un tribunal.

Le tribunal a condamné l'homme de 24 ans pour diffamation, en infligeant une amende de 90 fois le taux journalier de 30 euros. À la fois l'accusation et le défendeur ont renoncé à leur droit d'appel, rendant le verdict définitif.

Au cours du procès, l'avocat du défendeur a admis les charges. "Il n'a jamais eu l'intention de nuire à Mme Geiss de quelque manière que ce soit", a déclaré l'avocat. Son client ne peut plus expliquer aujourd'hui comment il a eu l'idée de publier le faux journal de chat. "C'était plus un acte irréfléchi", a déclaré l'avocat.

Après le verdict, Geiss a déclaré: "J'espère que cette condamnation mettra enfin un terme à cette affaire. Ce sujet me hante depuis trop longtemps, et il est difficile pour les étrangers de comprendre à quel point une telle exposition publique peut blesser la dignité et l'âme." Geiss a initialement refusé de commenter le procès et ni elle ni d'autres membres de sa famille n'ont assisté au tribunal.

Le procureur a accusé l'homme d'avoir publié un faux journal de chat sur son compte Instagram, suivi par environ 500 000 personnes, en prétendant avoir eu des relations sexuelles avec Geiss dans un club à Kitzbühel. Il savait qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre eux, encore moins une impliquant des actes sexuels, a déclaré le procureur, qualifiant cela de "roman de mensonges". Il a également envoyé les faux messages de chat à deux médias, qui ont tous deux rapporté l'alleged encounter sexuelle.

La prétention d'être un héritier milliardaire est également un mensonge

Le défendeur s'est présenté sur son canal Instagram comme un héritier milliardaire vivant dans le luxe avec une fortune de 23 milliards d'euros, a déclaré le procureur. En réalité, il est "personne" qui porte de fausses montres. Il a "des revenus modestes" et pas d'actifs, et il pourrait même avoir des dettes, a soutenu l'accusation.

Au cours du procès, le 24 ans a également admis qu'il n'a pas d'autres revenus ou actifs en dehors de ses gains en tant que soldat. Il vit avec ses parents et ne paye pas de loyer.

La famille Geiss est devenue connue grâce à l'émission de télévision "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", qui donne des aperçus de leur vie de jet-set depuis 2011. Shania Geiss est la fille cadette de Robert et Carmen Geiss et a une sœur nommée Davina. La famille est originaire de Cologne mais vit dans la principauté de Monaco.

