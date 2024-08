- Un homme blessé par balle à l' abdomen à Neumünster.

Un homme a été gravement blessé lors d'une altercation dans la rue à Neumünster. Lors d'une dispute entre deux hommes mardi soir, l'un des individus a sorti une arme et a tiré sur l'autre à l'abdomen, a déclaré le procureur en chef de Kiel, Michael Bimler, à l'agence de presse allemande. L'homme a été transporté à l'hôpital. "La victime n'est plus en danger de mort." Auparavant, le SHZ avait rapporté.

Le suspect présumé s'est enfui Initially but later surrendered to the police. L'homme a fait des déclarations, a déclaré Bimler. Cependant, le procureur en chef n'a pas fourni de détails. Le parquet général n'a initialement fait aucun commentaire sur les âges et les nationalités des personnes impliquées.

Le parquet général a annoncé que "Les suivantes seront ajoutées : l'âge et la nationalité du suspect seront révélés lors d'une conférence de presse ultérieure." Après d'autres investigations, il a été découvert que "Les suivantes seront ajoutées : l'arme utilisée lors de l'altercation est un pistolet."

