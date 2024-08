- Un homme avec un couteau sur le toit <unk> La police encercle la maison

La police a encerclé une maison à Zell am Harmersbach où un homme a été aperçu avec un couteau. Ils essaient actuellement d'entrer en contact avec l'homme, a déclaré un porte-parole de la police, mais cela s'avère difficile en raison de l'état mental présumé de l'homme. Il n'y a eu aucun blessé signalé pour l'instant, et il n'y a actuellement pas de situation de menace. Initialement, l'homme était sur le toit de la maison familiale, puis à l'étage supérieur.

Les forces spéciales de la police sont également impliquées dans l'opération. Entre autres, un hélicoptère les a amenées sur les lieux, comme l'a déclaré le porte-parole de la police.

La police a été appelée car l'homme avait été repéré dans une rue de la ville avec un comportement agressif. On dit qu'il a causé des troubles et menacé des gens. Il s'est ensuite éloigné et a été découvert sur le toit d'une maison dans le quartier d'Unterharmersbach.

Le comportement agressif de l'homme et ses menaces envers les gens ont suscité des préoccupations quant à des actes criminels potentiels. Malgré l'absence de blessures et de situation de menace pour l'instant, l'implication accrue de la police suggère une possibilité d'escalade criminelle.

