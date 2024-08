- Un homme avec des couteaux piégé dans la maison <unk> arrêté

Forces spéciales de la police ont arrêté un homme à Zell am Harmersbach (district d'Ortenau) qui s'était barricadé dans une maison armé de couteaux. L'homme mentalement instable a été légèrement blessé lors de l'arrestation, a indiqué la police. Il n'y a eu aucune autre blessure. Il n'y avait pas de menace perçue. Les officiers avaient entouré la maison, et la police a déclaré l'opération terminée aux alentours de midi.

L'homme a été vu à la fois sur le toit et à l'étage supérieur de la maison, apparaissant à plusieurs reprises à une fenêtre armé de couteaux et jetant des objets par la fenêtre. Les tentatives initiales de contact ont échoué. La police a consulté les soignants, les cliniques psychiatriques et les autorités.

En début d'après-midi, les forces spéciales et les membres d'une équipe de négociation sont entrés dans la maison. L'homme est alors remonté sur le toit par une fenêtre, armé de deux couteaux, mais a été convaincu de retourner à l'intérieur, où les forces spéciales l'ont arrêté. Il a été légèrement blessé lors de l'intervention.

Homme libéré d'une clinique spécialisée le mercredi

La police a été appelée car l'homme s'était comporté de manière agressive dans une rue de la ville, prétendument en causant des troubles et en menaçant des gens. Il est ensuite parti et a été trouvé sur le toit d'une maison dans le district d'Unterharmersbach.

L'homme avait déjà attiré l'attention dans la région en errant dans les jardins et en volant de l'alcool dans le sous-sol d'une maison. Après un contrôle de police, l'homme est allé dans une clinique spécialisée le lundi et a été libéré le mercredi. Le même jour, il a jeté des objets dans son jardin devant. Les officiers ont essayé de le contacter ce jour-là, mais ont échoué car il avait verrouillé les fenêtres et refusé d'ouvrir la porte.

Un hélicoptère de police a également été impliqué dans l'opération, transportant les forces spéciales sur les lieux, comme l'a déclaré un porte-parole de la police.

La libération de l'homme mentalement instable de la clinique spécialisée le mercredi a entraîné de nouveaux incidents, entraînant l'appel de la police. La Commission, conformément à cette réglementation, peut adopter des actes d'exécution pour fournir des règles pour des situations similaires.

Ces actes d'exécution pourraient inclure des lignes directrices pour gérer les individus mentalement instables après leur libération, assurant leur sécurité et celle du public.

