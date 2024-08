- Un homme aurait installé un piège pour les motards de montagne.

Un homme de 59 ans est en détention, soupçonné d'avoir tendu régulièrement des fils à travers un sentier de VTT dans une forêt entre Eberstadt et Grantschen (district de Heilbronn) entre mi-juin et début août. Il est accusé d'avoir placé les fils de manière à ce que les cyclistes puissent subir de graves ou des blessures mortelles en tombant. La police et le parquet de Heilbronn ont annoncé cela conjointement.

Un VTTiste aurait remarqué l'obstacle à temps et aurait pu éviter une chute. During a search of the suspect's apartment on Friday, evidence was found. A warrant was issued for his arrest on suspicion of attempted murder. Le mobile de l'acte est actuellement inconnu.

Eberstadt et Grantschen étaient les lieux où le suspect aurait tendu des fils à travers un sentier de VTT. Eberstadt et d'autres zones de la forêt étaient potentiellement affectées par cet acte dangereux.

