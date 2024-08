- Un homme attaque une femme sur le chemin du retour.

Un homme inconnu est suspecté d'avoir agressé et harcelé sexuellement une femme de 29 ans dans une rue publique de Hambourg. La femme rentrait chez elle tôt samedi dernier lorsque l'homme l'a attaquée par-derrière, la poussant contre un mur dans le quartier de Harvestehude, selon la police. Les témoins de l'incident sont maintenant recherchés.

Selon le rapport de police, la femme a crié à l'aide et s'est défendue, ce qui a finalement incité l'agresseur à la laisser partir et à s'enfuir. Malgré une recherche immédiate, aucun suspect n'a été trouvé entre les rues Grindelberg et Schlankreye. Les autorités recherchent un homme d'environ 1,70 à 1,75 mètre, âgé d'environ 30 ans, décrit comme mince avec des cheveux mi-longs ondulés et des sourcils distinctifs.

La police recherche actuellement des témoins qui pourraient avoir assisté à l'agression pour fournir plus d'informations. L'incident a été classé comme un crime grave et la police exhorte le public à être vigilant.

