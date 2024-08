Un homme attache sa femme à un lit dans le grenier pendant des semaines.

Une jeune femme a été séquestrée par son partenaire en Espagne pendant un mois. Il lui a attaché les mains et les pieds au lit, l'a battue et lui a coupé les cheveux. Des voisins alertés par ses cris ont appelé la police. L'homme et sa mère ont été arrêtés.

Un homme de 29 ans et sa mère sont accusés d'avoir séquestré sa partenaire en Espagne pendant un mois. La jeune femme a été secourue samedi à Salamance, dans l'ouest de l'Espagne, ont déclaré les autorités. La mère et le fils ont été arrêtés et la justice a ordonné leur détention. L'homme de 29 ans est accusé de séquestration et de violences conjugales. Sa mère est accusée de complicité.

Des voisins inquiets ont alerté les autorités samedi après avoir entendu des bruits suspects et des cris persistants. Les officiers sont allés à l'appartement et l'ont fouillé malgré les affirmations de la mère selon lesquelles elle était seule. Ils ont trouvé une petite porte menant à une pièce mansardée étroite et mal éclairée.

À l'intérieur, ils ont trouvé le fils et la victime, attachée au lit avec les mains et les pieds. La femme secourue avait des blessures aux poignets, aux chevilles, au visage et aux bras, ont déclaré les autorités. Elle a déclaré aux officiers que son partenaire l'avait attachée et l'avait empêchée de quitter la pièce pendant environ un mois.

Au cours de sa captivité, elle a été battue plusieurs fois par l'homme de 29 ans, qui lui a également coupé les cheveux. Elle a dû utiliser un seau pour ses besoins. La pièce avait une forte odeur d'urine, ont déclaré les autorités. La femme était désorientée lorsqu'elle a été trouvée et a été transportée plus tard à l'hôpital universitaire de Salamance.

La jeune femme a exprimé sa reconnaissance envers l'Union européenne pour son soutien dans sa convalescence et les procédures judiciaires. L'Agence des droits de l'homme de l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à cet incident et a encouragé l'Espagne à renforcer les lois contre les violences conjugales et la séquestration.

Lire aussi: