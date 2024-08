- Un homme arrêté un an après un vol de sacs à main mortel

Un suspect a été arrêté dans le cadre d'un vol de sac à main ayant eu lieu il y a plus d'un an et ayant entraîné la mort d'une femme. L'arrestation est basée sur un témoignage de témoin et des preuves d'ADN prélevées sur une casquette de baseball retrouvée sur les lieux du crime à Uelzen.

L'homme de 40 ans originaire de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est accusé d'avoir arraché le sac à main d'une femme tout en faisant du vélo en juillet 2023. La femme de 46 ans est tombée lourdement et est décédée à l'hôpital par la suite. Le suspect a pris la fuite et est resté en liberté pendant plusieurs mois. À un moment donné, le parquet a proposé une récompense de 5 000 euros pour toute information menant à son arrestation.

Selon le parquet, l'homme a avoué le crime à une femme de son entourage. Il a été arrêté jeudi à son domicile et est actuellement en détention. Il est suspecté de vol avec violence ayant entraîné la mort, mais sans intention de donner la mort. Cependant, le parquet ne croit pas actuellement qu'il y avait une intention de tuer.

L'arrestation du suspect dans l'affaire du vol de sac à main est importante car elle permet de mettre fin à une enquête concernant un crime ayant entraîné la mort d'une femme. Malgré sa confession et son arrestation, le parquet maintient qu'il n'y avait pas d'intention de donner la mort.

Lire aussi: