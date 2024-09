Un homme armé ouvre le feu sur quatre personnes dans le métro de Chicago.

Dans la région suburbaine de Chicago, plus spécifiquement à Forest Park, les forces de l'ordre ont reçu un appel de détresse concernant un individu inconnu supposément en train de tirer des coups de feu dans un métro. À leur arrivée, ils ont découvert quatre individus souffrant de blessures par balle. Initialement, le tireur a réussi à s'échapper, mais il a été arrêté plus tard, et l'arme a été saisie. La situation est maintenant sous contrôle, et aucun autre danger n'a été signalé. Les autorités n'ont pas encore révélé plus de détails sur l'incident.

Selon les rapports d'ABC7, un appel d'urgence a été passé à 5h27 (heure locale). Il a été mentionné que trois individus avaient été pris pour cibles par des coups de feu. Après investigation, quatre victimes ont été découvertes, dont trois n'ont pas survécu, tandis que la quatrième était grièvement blessée. La personne grièvement blessée a été admise à l'hôpital universitaire Loyola, où elle a finalement succombé à ses blessures. Les identités et les antécédents des victimes restent inconnus des autorités.

Le tireur a fui la scène initially mais a été identifié plus tard grâce aux images de caméras de sécurité. Les autorités ont arrêté le suspect sur une autre ligne et ont découvert une arme sur sa personne. NBC Chicago a rapporté ce développement. Le service de train sur la ligne affectée a repris, mais la gare de Forest Park reste fermée pour des investigations supplémentaires.

Malheureusement, les incidents liés aux armes à feu sont chose courante aux États-Unis. Selon le diffuseur américain CBS, en plus de cet incident, au moins trois autres personnes ont perdu la vie à cause de coups de feu, et plus de dix individus ont été blessés dans des incidents distincts ce week-end à Chicago.

