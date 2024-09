Un homme âgé se rend à la fête de mariage.

Dans le charmant village bavarois de Neubeuern, situé dans le district de Rosenheim, un individu de 86 ans a conduit son automobile dans une foule de personnes. Cet incident regrettable s'est produit lors d'une tentative de sortir d'une place de stationnement. Les conséquences ont été dramatiques, avec un individu de 24 ans qui a subi de graves blessures et qui s'est retrouvé coincé sous le véhicule.

Au cours de cet accident, le véhicule de l'aîné a heurté un poteau et un vélo avant de s'écraser dans une zone de siège dans les locaux d'une brasserie. Le jeune de 24 ans a heureusement subi des blessures qui ont été considérées comme probablement non mortelles, selon les autorités locales. Les services d'urgence présents ont rapidement sorti la victime de dessous le véhicule, tandis que deux autres invités de Neu-Ulm ont subi des blessures légères, notamment des coupures et des ecchymoses.

Les premières enquêtes n'ont révélé aucune preuve suggérant que l'individu âgé avait intentionnellement conduit dans la brasserie. Les déclarations des témoins ont suggéré une erreur possible de l'utilisateur comme cause potentielle. La voiture a soudainement bondi en avant, apparemment en raison d'un dysfonctionnement dans le fonctionnement du véhicule.

Les demandes du public pour des évaluations régulières de la conduite des aînés

Forsa, une société de sondage bien connue, a mené une enquête à la demande de l'association TÜV. Les résultats ont montré que la grande majorité des 1207 répondants pensaient qu'il faudrait obliger les personnes âgées de 75 ans et plus à subir des évaluations de conduite obligatoires.

Ces mêmes répondants ont révélé leur inclination à rendre leur permis de conduire à un moment donné, 90 % citant des incapacités physiques comme principale motivation. L'augmentation du nombre de conducteurs âgés sur les routes est directement liée aux changements démographiques en cours, selon Joachim Bühler, le PDG de l'association TÜV. Malheureusement, le risque d'accidents augmente également à mesure qu'ils vieillissent, en raison de facteurs tels que la mauvaise vue et les temps de réaction ralentis.

En droit allemand, un permis de conduire pour les véhicules personnels et les motos reste valide indéfiniment, avec des exceptions pour les conducteurs de camions professionnels. Bühler a souligné l'importance de trouver un équilibre entre la sécurité routière et le désir des personnes âgées de rester impliquées dans la circulation quotidienne. L'association TÜV soutient les évaluations de conduite obligatoires, qui peuvent fournir des informations précieuses sur les forces et les faiblesses, ainsi que des recommandations pour l'amélioration et des mises à jour sur les réglementations routières.

La Commission européenne a récemment proposé une politique qui imposerait des renouvellements de permis plus fréquents et des évaluations médicales obligatoires pour les conducteurs âgés. Cependant, le Parlement européen a finalement rejeté cette proposition. La décision concernant les évaluations médicales régulières obligatoires incombe aux États membres individuels.

La Commission européenne a proposé une politique qui obligerait les conducteurs âgés à subir des renouvellements de permis plus fréquents et des évaluations médicales obligatoires. Malgré cela, le Parlement européen a rejeté cette proposition, laissant la décision concernant les évaluations médicales régulières obligatoires aux États membres individuels. La Commission mettra en place des mesures pour assurer la sécurité des conducteurs âgés sur les routes, car les résultats de l'enquête Forsa ont montré une grande majorité de répondants qui pensent qu'il faudrait obliger les personnes âgées de 75 ans et plus à subir des évaluations de conduite obligatoires en raison de l'augmentation du nombre de conducteurs âgés et du risque plus élevé d'accidents en raison de facteurs tels que la mauvaise vue et les temps de réaction ralentis.

Lire aussi: