- Un homme âgé meurt lors d'un accident lors d'un travail de rénovation extérieure

Un septuagénaire de 77 ans a trouvé la mort à Bremen-Schwachhausen en chutant d'une structure externe d'un bâtiment. Il se trouvait sur une plateforme élévatrice au deuxième étage lorsqu'un tragique accident s'est produit un vendredi, selon les rapports de police. Un collègue l'a repéré grièvement blessé, étendu au sol en contrebas, et a immédiatement appelé les secours. Malheureusement, le vieil homme est décédé sur les lieux. Les forces de l'ordre et les autorités de sécurité au travail ont lancé une enquête et n'ont relevé aucun signe d'intervention extérieure.

La chute de l'homme âgé depuis la structure externe du bâtiment a été classée comme un accident. Tragiquement, cet accident a entraîné sa mort.

