- Un homme âgé meurt dans un accident de la route à Rudov, âgé de 87 ans

Une femme âgée de 87 ans est décédée un jour après avoir été grièvement blessée dans un accident de voiture impliquant deux véhicules à Rudow. Selon les autorités, elle est décédée à l'hôpital un vendredi, suite à ses blessures. La femme était coincée dans sa voiture et a dû être secourue par les pompiers. Une fois libérée, elle a été transportée par hélicoptère dans un centre de traumatologie. Un homme âgé de 85 ans a également été hospitalisé pour des soins supplémentaires, et trois autres personnes ont subi des blessures légères.

Les examens préliminaires et les témoignages des témoins indiquent qu'un individu de 40 ans a ignoré un feu rouge en conduisant sa voiture, ce qui a entraîné une collision avec le véhicule de l'homme de 85 ans. L'impact a projeté la voiture de l'homme de 85 ans sur le trottoir, sur une pelouse et contre un arbre, où la passagère de 87 ans s'est retrouvée coincée. Entre-temps, le véhicule de l'homme de 40 ans a dévié sur la voie opposée de la rue du canal. Les investigations pour déterminer la cause exacte de l'accident sont en cours.

Les pompiers ont été essentiels pour secourir la femme de 87 ans coincée, utilisant leurs compétences en matière de lutte contre les incendies pour la libérer de la voiture. Malheureusement, malgré les efforts des pompiers, la femme âgée est décédée le lendemain en raison de ses blessures.

