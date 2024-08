- Un homme âgé impliqué dans un incendie de matelas, actuellement hospitalisé à l'âge de 81 ans.

Dans un appartement de Konstanz, un incendie important s'est déclaré, entraînant l'hospitalisation d'une dame de 81 ans pour suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. Selon la police, un problème avec une couverture électrique a déclenché un incendie de matelas dans sa chambre pendant qu'elle dormait. Alertés par ses appels à l'aide, ses proches dans le salon sont intervenus et ont réussi à la sauver de son lit. Les pompiers ont finalement maîtrisé l'incendie qui couvait. Les dommages financiers estimés s'élèvent à environ 300 euros.

