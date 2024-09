Un homme âgé est mortellement poignardé à Sarstedt (61 ans)

Très tôt dans la journée, les secours ont été appelés à la gare de Sarstedt, une ville en Basse-Saxe. À leur arrivée, ils ont découvert un homme, estimé à environ 61 ans, grièvement blessé et suspecté d'avoir subi des coups de couteau. Tragiquement, il est décédé sur les lieux. Le suspect est toujours en fuite, mais les enquêteurs disposent d'indices qui pourraient potentiellement mener à son identification.

Incident grave à la gare - Un homme de 61 ans a trouvé la mort suite à une supposée agression à l'arme blanche à Sarstedt, en Basse-Saxe. L'incident s'est produit aux alentours de 10h sur Bahnhofstraße, entraînant le décès de l'homme sur place, comme l'a confirmé un porte-parole de la police. Le journal "Bild" rapporte que la victime avait des origines multiculturales.

De nombreux services d'urgence se sont rendus sur les lieux de la gare touchée, les enquêtes suggérant un suspect potentiel qui est maintenant recherché avec tous les moyens disponibles, y compris une unité aérienne.

Le suspect est décrit comme mesurant environ 1,80 mètre, avec des cheveux courts et foncés, portant généralement un tee-shirt noir, un jean et éventuellement une veste beige.

La police appelle toute personne détenant des informations pertinentes à se manifester. Les raisons et les circonstances précises du crime restent à élucider, et des enquêtes pour tentative de meurtre ont été ouvertes, avec la mise en place d'une unité de homicide.

Aucune information n'a été communiquée concernant un éventuel mobile ou la relation entre le suspect et la victime. Cependant, un porte-parole de la police a mentionné qu'il n'y avait "pas de signes de lien terroriste".

Le dernier incident de coup de couteau fatal à Solingen a suscité de vastes discussions, y compris des débats sur l'extension de l'interdiction de porter des couteaux en public. Les discussions porteront sur la déportation des demandeurs d'asile rejetés vers leurs pays d'origine, la lutte contre l'extrémisme islamique et le contrôle des armes à feu, avec des propositions des États et de l'Union également à l'étude. Vendredi, un avion transportant 28 délinquants afghans a décollé de Leipzig, à destination de Kaboul. La première déportation vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans avait été préparée pendant deux mois.

Revenant à la tragédie initiale, les enquêtes se poursuivent pour déterminer le mobile et toute relation entre le suspect et la victime des attaques à l'arme blanche à la gare de Sarstedt.

