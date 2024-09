- Un homme âgé est accusé de vol et de tromperie

Un suspect de 66 ans, connu pour avoir prétendument escroqué des personnes, doit comparaître devant le tribunal régional de Berlin le mercredi à 9h30. Cet homme est poursuivi pour avoir escroqué et trompé quatre femmes avec lesquelles il avait des liens, entre mai 2019 et août 2021. Le procureur se concentre sur sept incidents en particulier, dont six font l'objet de poursuites. Ces activités illégales sont censées avoir eu lieu au domicile des femmes à Berlin et Leipzig. Dans un cas, le suspect est censé avoir obtenu un prêt de 15 000 euros en promettant faussement de le rembourser. Il est également accusé d'avoir détourné 20 000 euros d'une autre femme. Au total, il est rapporté que le sexagénaire a volé environ 54 000 euros de biens et d'argent de valeur à ses victimes. Quatre jours de procès ont été fixés jusqu'à présent.

La première audience du suspect pour ces chefs d'accusation aura lieu au tribunal d'instance de Berlin, coïncidant avec sa date d'audience au tribunal régional de Berlin. Après avoir été reconnu coupable par le tribunal d'instance, le sexagénaire pourrait faire l'objet de procédures supplémentaires devant une juridiction supérieure, en fonction de la gravité des chefs d'accusation.

Lire aussi: