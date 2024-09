- Un homme âgé est accusé de vol et de tromperie envers sa partenaire.

Un suspect de longue date, soupçonné d'escroquerie, sera jugé par le Tribunal régional de Berlin le mercredi 9:30, à l'aube. Cet individu est accusé d'avoir escroqué et trompé quatre femmes avec lesquelles il avait des liens, entre mai 2019 et août 2021. Sur sept cas, les magistrats se concentrent sur six. Les incidents sont réputés avoir eu lieu chez les femmes à Berlin et Leipzig. Dans un cas, il est dit qu'il a obtenu un prêt de 15 000 euros en racontant une histoire qu'il rembourserait. Il est également inculpé pour avoir détourné 20 000 euros d'une autre femme. Au total, cet individu est accusé d'avoir empoché des biens et de l'argent totalisant environ 54 000 euros. Le procès est prévu pour quatre jours.

L'affaire de l'individu sera examinée par le Tribunal régional de Berlin, mais s'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à des conséquences plus sévères devant la Cour de justice en cas de récidive. Malgré le procès imminent de l'individu au Tribunal régional de Berlin, il est crucial que la Cour de justice soit prête à gérer tout appel potentiel lié à l'affaire.

