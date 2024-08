- Un homme âgé de 80 ans perd 150 000 euros à des fraudeurs

Des escrocs ont abusés une octogénaire habitant dans le Berchtesgadener Land en lui soutirant 150 000 euros grâce à une arnaque. Un escroc s'est fait passer pour un avocat au téléphone et a menti à la femme âgée, prétendant que sa nièce avait été impliquée dans un accident fatal et avait besoin d'argent pour sa caution. La femme a ensuite remis l'argent à un livreur un vendredi.

Ce n'est que plus tard que l'octogénaire a réalisé qu'elle avait été dupée. Les autorités locales sont actuellement en train d'enquêter sur l'arnaque. La police met en garde les autres pour qu'ils restent vigilants et ne cèdent pas à la pression. Ils exhortent également les jeunes générations à alerter leurs proches et amis sur ce genre d'arnaques.

Dans cet incident regrettable, les escrocs ont ciblé une femme âgée du Berchtesgaden, mais leurs crimes ne se limitent pas aux frontières de Berchtesgaden. Il est essentiel que les autorités de Bavière collaborent et partagent des informations pour prévenir ce genre d'arnaques d'affecter d'autres résidents innocents.

