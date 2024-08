Un homme accusé de tentative de meurtre, crimes de haine dans un coup de couteau près de la synagogue de Brooklyn

Avant minuit et demi samedi matin, les officiers ont répondu à Kingston Avenue dans le quartier de Crown Heights, à l'angle de Eastern Parkway, siège du mouvement Chabad-Lubavitch.

Un homme de 33 ans a été "tailladé au niveau du torse" suite à une dispute verbale avec un homme de 26 ans qui a crié "Libérez la Palestine", selon la police qui a rapporté l'information à CNN.

La victime a été transportée à l'hôpital Kings County dans un état stable, selon la police.

Vincent Sumpter, 22 ans, a été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre, agression avec intention de causer de graves blessures avec une arme, menaces, harcèlement aggravé en raison de la race ou de la religion, ainsi que pour des crimes haineux, selon les documents judiciaires. CNN a contacté un avocat de Sumpter pour obtenir un commentaire.

Sumpter a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Sa caution a été fixée à 100 000 dollars et sa prochaine apparition devant le tribunal est prévue pour jeudi.

En plus de crier "Libérez la Palestine", le suspect a demandé à la victime "Voulez-vous mourir?" avant de la poignarder, selon les documents judiciaires.

Les membres de la communauté ont poursuivi le suspect et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police, a déclaré Yaacov Behrman, rabbin et porte-parole du mouvement Chabad-Lubavitch. CNN a contacté la synagogue pour obtenir un commentaire.

Behrman a déclaré avoir rendu visite à la victime, un homme juif ayant des liens étroits avec la communauté, à l'hôpital dimanche soir.

"Il est reconnaissant d'être en vie et comprend que si la lame avait été enfoncée de 4 centimètres plus profondément, les conséquences auraient été très différentes", a écrit Behrman. "Il se remet et devrait être libéré dans les 24 à 48 prochaines heures."

Le rabbin a déclaré que cet incident met en évidence le danger de la propagande antisémite et haineuse de certains politiques et leaders locaux à New York et dans tout le pays.

"Prenez cet incident comme un avertissement des conséquences potentielles si un tel discours haineux se poursuit. Lorsque la haine et l'incitation contre un groupe sont prêchées, cela conduit inévitablement à la violence", a écrit Behrman.

Jeff Winter de CNN a contribué à cet article.



