- Un homme a subi des brûlures mortelles dans une bagarre.

Dans une querelle à Neunkirchen, en Sarre, un homme de 48 ans a subi des brûlures graves et potentiellement mortelles. Selon une porte-parole de la police, l'homme aurait eu une altercation avec un homme de 32 ans avant l'incident. Au cours de cette altercation, le plus jeune aurait prétendument aspergé le visage de l'homme plus âgé avec un liquide inflammable qui s'est ensuite enflammé. La nature exacte du liquide reste inconnue.

L'homme blessé a été transporté dans un centre de soins spécialisé, a déclaré la porte-parole. L'homme de 32 ans a été arrêté provisoirement. Le parquet de Sarrebruck a classé l'affaire en tant que tentative présumée de meurtre. Les circonstances de la querelle restent inconnues et les investigations se poursuivent. L'incident s'est produit dans un lieu connu de la scène de la drogue, selon la porte-parole, mais il n'est pas encore certain que l'incident soit lié à cela.

L'homme blessé a reçu des soins médicaux dans un hôpital situé dans la capitale sarroise, Sarrebruck. Le parquet enquête activement sur les circonstances de la querelle à Neunkirchen.

