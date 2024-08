Un hélicoptère s'écrase sur le toit d'un hôtel australien, tuant le pilote.

Les invités de l'hôtel de luxe DoubleTree Hilton ont été évacués dans la rue après qu'un hélicoptère ait percuté le bâtiment près de l'esplanade de Cairns, une promenade le long de l'eau prisée des voyageurs dans la ville du nord du Queensland.

La police a établi un périmètre de sécurité dans la zone animée de la bande touristique, et la compagnie de charters Nautilus Aviation a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités pour enquêter sur l'"utilisation non autorisée" de l'un de ses appareils.

Témoin Veronica Knight, qui visitait Cairns depuis Sydney, était assise sur l'esplanade, en train de parler au téléphone après minuit, lorsqu'elle a vu un hélicoptère passer à très basse altitude au-dessus de l'eau.

Il allait "à pleine vitesse", a-t-elle déclaré à CNN. Il a disparu de sa vue pendant quelques minutes, et elle a commencé à rentrer chez elle avant de voir l'hélicoptère revenir en volo. Alors qu'elle sortait son téléphone pour le filmer, l'hélicoptère a viré et s'est dirigé droit vers les bâtiments voisins bien éclairés.

Quelques secondes plus tard, il a heurté le toit de l'hôtel.

La police a déclaré dans un communiqué avoir reçu des rapports à 1h50 du matin concernant l'accident, qui a provoqué un incendie sur le toit du bâtiment. L'hôtel a été évacué et personne n'a été blessé, a déclaré la police - bien que Knight ait ajouté que les invités "avaient l'air sous le choc" en sortant du bâtiment.

Ses vidéos montrent la lueur orange des flammes et la fumée provenant du toit de l'hôtel, tandis que les sirènes retentissent au loin.

Le pilote - et seul occupant de l'hélicoptère - a été déclaré mort sur les lieux, selon la police.

Knight a déclaré que l'hélicoptère avait survolé des arbres et un autre bâtiment plus haut avant de heurter le toit de l'hôtel de sept étages.

"[Le pilote] aurait su que ces bâtiments étaient là", a déclaré Knight. "Le côté étrange, c'est qu'il est passé devant un bâtiment plus haut à côté, et il est passé devant le plus haut et a atteint un plus bas."

La police a établi une zone d'exclusion dans la région, invitant le public à rester à l'écart.

D'autres enquêteurs comprennent l'unité d'enquête sur les accidents de la circulation et le Bureau de sécurité des transports d'Australie (ATSB), qui a envoyé une équipe sur les lieux de l'accident lundi pour recueillir des preuves et mener des entretiens.

Le bureau a demandé aux témoins disposant de photos ou de vidéos de l'hélicoptère de contacter les autorités via le site web de l'ATSB.

L'incident a suscité un intérêt mondial, les informations sur le crash d'hélicoptère en Australie faisant la une des journaux dans le monde entier. L'enquête de l'ATSB sur l'incident devrait fournir des éclaircissements sur la cause de l'"utilisation non autorisée" de l'hélicoptère de Nautilus Aviation.

