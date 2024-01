Un hamam vieux de 500 ans fait revivre le passé d'Istanbul

"Çinili" signifie "carreaux" en turc, ce qui souligne la caractéristique la plus importante de la décoration intérieure du hammam : la salle de bains était autrefois recouverte de milliers de carreaux d'Iznik d'un bleu éclatant.

Ouvert pendant cinq siècles, le hammam a servi principalement au public, mais aussi brièvement comme sellerie et entrepôt à la fin des années 1700, il était plutôt délabré lorsqu'il a fermé ses portes en 2010. Les murs étaient couverts de moisissures et leur revêtement de carreaux d'Iznik n'était plus visible.

Le hammam a rouvert temporairement en 2022 pour la Biennale d'Istanbul, et il est maintenant sur le point de retrouver une nouvelle vie.

Après 13 ans de fermeture, Çinili Hamam rouvrira ses portes le 30 septembre : d'abord comme lieu d'exposition, puis, à partir de mars 2024, comme bain public, avec des sections séparées pour les hommes et les femmes.

En plus d'un lifting complet, le hamam sera doté d'un espace d'art contemporain sous les arches de la citerne byzantine qui remplissait autrefois ses robinets en laiton, d'un nouveau musée qui retrace l'histoire du bâtiment et d'un jardin urbain rempli de lauriers. Il s'agit du deuxième grand projet de restauration historique des promoteurs immobiliers The Marmara Group, qui ont acheté le bâtiment en 2010.

Fouiller le passé

"Lorsque nous avons acheté le hammam, nous ne connaissions pas l'histoire qui se cachait derrière. Mais à Zeyrek, partout où l'on creuse, on trouve quelque chose", explique Koza Yazgan, directeur créatif du projet.

"Dans la section réservée aux hommes, nous avons trouvé ces carreaux rectangulaires, différents des carreaux hexagonaux [habituels]. Ils étaient accrochés au mur et contenaient un poème en farsi [avec des vers différents sur chaque carreau]. Nous les avons traduits et recherchés et nous avons découvert qu'ils avaient été mal placés à un moment donné - ils n'étaient pas à l'endroit où Sinan les avait placés à l'origine".

Lorsque le hamam a été construit, les murs étaient recouverts d'environ 10 000 carreaux, mais il n'en reste que quelques-uns. Certaines ont été égarées, d'autres ont été volées, d'autres encore ont été endommagées par des incendies et des tremblements de terre.

Les tuiles ont même été vendues à des musées étrangers à la fin du XIXe siècle - le Marmara Group a retrouvé la trace de nombreuses tuiles dans des collections privées et des musées lointains, dont le V&A de Londres. Une équipe d'archéologues et d'historiens du hamam a aidé ces institutions à identifier exactement l'origine de leurs carreaux d'Iznik.

Quant aux mystérieux carreaux de Farsi, poursuit Yazgan, "nous avons décidé de ne pas les laisser là où nous les avons trouvés, mais de les exposer au musée".

Conçu par la société allemande Atelier Brüeckner - dont les projets précédents comprennent le très attendu Grand Egyptian Museum du Caire et le Louvre d'Abou Dhabi - le musée du Çinili Hamam présentera quelques-uns des nombreux objets romains, ottomans et byzantins découverts lors de la restauration, des pièces de monnaie aux graffitis inhabituels de navires étrangers.

Les visiteurs peuvent également examiner une série d'objets éclectiques utilisés par les anciens visiteurs du hammam, notamment des sabots de nacre étincelants appelés nalin.

Naturellement, un étage entier du musée sera consacré aux incroyables carreaux d'Iznik du hammam - la pièce de résistance étant une présentation futuriste de réalité augmentée (RA) qui vous transporte dans l'établissement de bains tel qu'il était à l'époque de Mimar Sinan, en superposant numériquement les murs blancs dans toute leur gloire de carreaux turquoise.

Il s'agit d'une tentative impressionnante de reconstruire quelque chose d'ancien, mais Yazgan l'a jugée nécessaire. "Compte tenu de l'évolution de la ville au cours des 20 dernières années, je pense qu'il est plus important que jamais de protéger ces sites historiques. Sinon, ils seront tous perdus", dit-elle.

Belle, à l'intérieur comme à l'extérieur

Bien que ses maisons de bois étagées aient initialement vu le jour autour du riche monastère Pantokrator du XIIe siècle - aujourd'hui la mosquée de Zeyrek - Zeyrek est aujourd'hui un quartier nettement ouvrier.

La vie se concentre sur les marchés d'épices et de viande qui débordent dans les rues, tandis que l'odeur fruitée du perde pilavı (un plat à base de poulet, de raisins et de riz provenant d'une région moins riche de l'est de la Turquie) émanant des restaurants.

Bien qu'il fasse partie de la zone d'Istanbul classée par l'UNESCO, Zeyrek n'a rien à voir avec le quartier voisin d'Ayasofya, où se trouvent Hagia Sofia, la Mosquée bleue et le palais de Topkapi. Ici, les touristes étrangers sont rares.

Les rues de Zeyrek sont très bruyantes et le hammam, d'une superficie de plus de 30 000 mètres carrés, permet de s'évader en toute tranquillité.

Un kem göz (œil maléfique) pend à la porte d'entrée, garantissant que les esprits mal intentionnés restent à l'extérieur. Exactement comme il y a 500 ans, la porte en chêne est lourde et épaisse - sauf qu'elle est si récente qu'elle a encore cette odeur de scierie.

Une fois le seuil franchi, le visiteur traverse une série de trois pièces, un processus typique de tous les bains turcs. La première est la salle "froide" (ou plus exactement à température ambiante), le camekan, où les visiteurs sont invités à se déshabiller et à se détendre. Il est possible de s'allonger sur les canapés, d'admirer l'architecture et de siroter un thé ou un café turc chaud.

Vient ensuite la salle chaude, un espace sec où le corps s'acclimate à des températures avoisinant les 30 degrés Celsius (86 Farenheit). La dernière pièce est le hararet, chauffé à 50 degrés Celsius (122 Farenheit) et contenant une plaque de marbre.

On s'allonge sur le göbek taşı - la "pierre du ventre" - et on se détend", explique Yazgan. "C'est un espace de nettoyage, à la fois spirituel et physique... une heure pour s'éloigner des choses terrestres." Des préposés en robe y lavent et massent leurs clients allongés.

Le savoir-faire ottoman et le minimalisme sans faille s'allient à l'intérieur du Çinili Hamam pour créer l'espace de détente ultime. Les armoires en bois de style scandinave, les casiers et les butoirs de porte empêchent les installations modernes de donner l'impression d'être trop cliniques.

Les étoiles de verre sur les plafonds en dôme (une signature du design des hammams ottomans) laissent entrer juste assez de lumière naturelle, mais pas trop pour ne pas éblouir. Des détails ottomans originaux sont mis en valeur pour stimuler l'esprit - des sections de la maçonnerie d'origine, les renforts structurels de Sinan et les carreaux kaléidoscopiques d'Iznik - mais ils ne perturbent jamais l'atmosphère de tranquillité.

Le retour à la vie

Dans un premier temps, alors que les salles de bain du hammam sont encore sèches, le Çinili Hamam accueillera une exposition unique d'art contemporain avec des œuvres spécialement commandées et consacrées aux thèmes de la ruine, de l'histoire et de la guérison, trois mots qui résument l'endroit.

Une fois l'exposition terminée, en mars 2024, les bains seront remplis d'eau et retrouveront leur fonction d'origine. Selon Yazgan, le Zeyrek Çinili Hamam reproduira fidèlement les traditions ottomanes en matière de bains.

Au lieu des massages suédois et des huiles parfumées, il y aura des salles chaudes et humides, des traitements chiropratiques qui font craquer les articulations et des massages à base de bulles dans lesquels des nuages de mousse gonflée sont frottés sur la peau.

Cependant, Yazgan souligne une particularité du XXIe siècle qui distingue Çinili des hamams turcs ultra-traditionnels.

"Habituellement, dans les hamams, la section réservée aux hommes est plus haute et plus élaborée. Il y a plus de muqarnas (plafonds voûtés décorés) et de carreaux. Mais nous aurons des jours alternés pour chaque section [genrée], afin que tout le monde puisse profiter de chaque côté".

Un microcosme d'Istanbul

En voyant les chambres vides et immaculées du hamam aujourd'hui, il est difficile de l'imaginer rempli de monde. En pénétrant dans le jardin, où seule une fine couche d'arbustes masque les cuisses de chèvre crues exposées dans les boucheries, on a l'impression qu'il n'est pas à sa place dans son environnement.

Mais le Marmara Group pense que le hammam nouvellement restauré pourrait changer complètement la dynamique du quartier, en utilisant ses sites historiques sous-estimés pour faire de Zeyrek une destination de tourisme culturel.

"Même les commerçants locaux se demandent s'ils doivent vendre des savons ou des peshtemals (serviettes ottomanes traditionnelles). Nous envisageons même de créer une "carte de Zeyrek" indiquant où les clients du hamam peuvent visiter d'autres attractions de la région ou manger dans un espace historique", explique Yazgan.

Les activités ne manquent pas : outre la mosquée Zeyrek, le monumental aqueduc romain de Valens et la mosquée baroque Süleymaniye (l'opus magnum de Mimar Sinan) se trouvent tous à 15 minutes de marche.

Alors que l'augmentation du nombre de visiteurs pourrait entraîner un risque d'embourgeoisement du quartier, le hammam a le potentiel de rejoindre le portefeuille toujours croissant des lieux culturels branchés d'Istanbul : un endroit où l'on peut s'immerger dans le passé cosmopolite de la ville, en participant à un rituel ancestral.

"Avec le musée, l'élément de relaxation et les couches historiques, [le hamam] est comme un microcosme d'Istanbul", déclare Yazgan.

Ce sera certainement le seul endroit de la ville où l'on peut apprendre quelque chose de nouveau, vivre une expérience de RA, boire une tasse de café, se déshabiller en public - et se sentir détendu en sortant.

Source: edition.cnn.com