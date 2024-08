- Un habitant poignarde des gens dans un refuge.

Une attaque à l'arme blanche dans un centre d'accueil pour réfugiés à Berlin-Marzahn a laissé sept personnes blessées, selon la police. Un résident a été arrêté. Le suspect de 21 ans, selon la police, a attaqué et poignardé plusieurs personnes. Outre un agent de sécurité et un visiteur de l'abri communautaire de la rue Bitterfelder, cinq résidents ont été blessés, dont une fille de 15 ans. Certains victims ont également subi des coupures. Aucun blessé grave n'a été signalé Initially.

Le suspect, un Algérien, a également été blessé. Le mobile de l'attaque reste inconnu. Selon les premières constatations de la police, le jeune homme de 21 ans s'est disputé avec un visiteur à l'extérieur de la maison avant l'incident et aurait attaqué le visiteur de 38 ans. Le garde de sécurité de 62 ans a essayé d'intervenir mais a également été attaqué. Le jeune homme de 21 ans aurait ensuite quitté les lieux mais serait revenu peu après dans la cour, où il aurait attaqué plusieurs personnes dans un groupe d'environ 20.

La police a été alertée aux alentours de 22h40. Le suspect s'est plaint de douleurs dans la partie supérieure du corps lors de son arrestation et a été initialement soigné dans une clinique avant d'être placé en détention policière. Les victimes ont été soignées par des secouristes et des médecins sur les lieux avant d'être transportées à l'hôpital. Un hélicoptère d'urgence a également été déployé, comme le montrent des photos de la scène. Les journaux "Berliner Kurier" et "B.Z." ont rapporté l'incident.

Le suspect a jusqu'à présent été "complètement sans histoire", a déclaré un porte-parole de l'Office d'État pour les affaires des réfugiés (LAF). Selon les dossiers du refuge, l'Algérien a 23 ans et est toléré. "Il était menacé d'expulsion", a expliqué le porte-parole.

Il y a eu des rapports différents de la police et de l'Office d'État pour les affaires des réfugiés (LAF) sur le nombre de blessés et les âges des victimes. La police a rapporté un total de huit blessés, y compris le suspect, tandis que l'Office d'État pour les affaires des réfugiés a rapporté sept. La police a identifié les résidents blessés comme étant une fille de 15 ans, deux femmes de 20 ans et deux hommes de 42 ans. Les informations différentes sont en cours de révision, a déclaré une porte-parole de la police.

L'attaque a causé des troubles dans le refuge, a déclaré le porte-parole de l'Office d'État pour les affaires des réfugiés. L'opérateur a envoyé une équipe plus importante sur les lieux pour calmer la situation.

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs attaques à l'arme blanche à Berlin avec des blessures graves et un décès. Le nombre d'attaques et de menaces impliquant des couteaux a augmenté dans les statistiques criminelles ces dernières années, les hommes et les jeunes hommes étant les principaux auteurs.

Faeser veut interdire certains couteaux

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) veut renforcer la loi sur les armes et interdire certains couteaux. En public, les couteaux ne pourraient être portés que jusqu'à une longueur de lame de six centimètres au lieu des douze centimètres actuels. Il y aurait une interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux. Les syndicats de police ont appelé à une interdiction générale de porter des couteaux en public.

À Berlin, la coalition noire-rouge prévoit d'introduire des zones d'interdiction de couteaux, appelées ainsi, dans les zones particulièrement touchées par la criminalité, où la police sera autorisée à effectuer des contrôles aléatoires pour voir si les gens portent des armes. "Nous avons un accord clair dans le contrat de coalition et nous sommes actuellement en train de créer la base juridique pour permettre temporairement les zones d'interdiction de couteaux", a annoncé Burkard Dregger, le porte-parole de l'intérieur de la faction CDU, au début de la semaine dans le "Tagesspiegel".

La réglementation fait partie de la réforme prévue de la loi sur la sécurité générale et l'ordre public (Asog), que la CDU et le SPD sont actuellement en train de travailler. Selon Dregger, la loi devrait être adoptée cette année par la Chambre des députés.

Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Christian Hochgrebe, a déclaré dans le "Abendschau" de RBB que le nombre d'attaques à l'arme blanche dans les espaces publics a augmenté, en particulier avec des blessures graves, ce qui est une tendance inquiétante. "C'est pourquoi il est juste et important que nous examinions comment nous pouvons lutter efficacement contre ce phénomène et exploiter la marge de manœuvre législative", a-t-il déclaré. Les lieux exacts des zones devront être soigneusement considérés.

Hochgrebe a rejeté l'argument selon lequel la police pourrait être surchargée par les contrôles nécessaires : chaque crime empêché dans une zone d'interdiction de couteaux soulagerait considérablement la police et les services d'urgence et serait également un signe positif pour la société.

Les Verts ont exprimé leur scepticisme et ont souligné que les contrôles aléatoires pourraient également viser des citoyens respectueux des lois. L'AfD a qualifié le plan de "politique symbolique" dans le RBB.

