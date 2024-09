Un habitant de Memphis est condamné à la prison à vie pour avoir orchestré le meurtre du rappeur Young Dolph.

Le jury a décidé de déclarer Johnson coupable après près de quatre heures de délibération, l'inculpant de meurtre, de complot pour meurtre et de détention illégale d'une arme à feu en tant que délinquant.

La juge Jennifer Mitchell du tribunal criminel du comté de Shelby a prononcé une peine de réclusion à perpétuité pour Johnson.

Cornelius Smith a déclaré qu'Anthony “Big Jook” Mims, le frère du rappeur Yo Gotti, avait proposé une récompense de 100 000 dollars pour Young Dolph et avait placé des récompenses sur d'autres artistes de Young Dolph, du label Paper Route Empire. Smith et son complice Johnson ont entrepris une mission le 17 novembre 2021, à la recherche d'une cible inconnue.

Ils ont appris que Young Dolph et certains de ses artistes participaient à une distribution de dinde pour Thanksgiving, alors ils se sont dirigés dans cette direction. Après avoir repéré la voiture de Young Dolph, ils l'ont suivi jusqu'à une boutique de cookies de Memphis et ont ouvert le feu en plein jour, selon Smith. Young Dolph a subi 22 blessures par balle et est décédé sur les lieux.

Au cours des plaidoiries d'ouverture, le procureur adjoint Paul Hagerman a informé le jury que Young Dolph était déterminé à réussir en tant qu'artiste solo et propriétaire de label.

“Essayer de réussir seul peut générer des adversaires”, a déclaré Hagerman.

Il a souligné que le groupe Cocaine Muzik (rebrandé en Collective Music Group), un label rival fondé par Yo Gotti, avait tenté de recruter Young Dolph, mais il avait refusé. Young Dolph a ensuite sorti des titres diffamatoires dirigés contre le label, ses artistes et sa “deuxième personne”, Big Jook, qui a été tué plus tard devant un restaurant.

En plus du témoignage de Smith, l'accusation a présenté une quantité écrasante de preuves circonstancielles, notamment des images de caméras de surveillance et du téléphone de Johnson.

Johnson a maintenu son innocence, et son avocat Luke Evans a soutenu lors de ses conclusions que les vidéos ne prouvaient que quelqu'un portant des vêtements similaires à ceux de Johnson avait tiré sur Young Dolph. Evans a suggéré que Smith dirait n'importe quoi pour se sauver lui-même.

“Cornelius Smith ment du début à la fin”, a déclaré Evans.

Smith est également inculpé de meurtre et de complot pour meurtre, et il plaide également non coupable.

Evans a également noté que les empreintes digitales de Smith ont été découvertes dans la voiture de fuite, mais pas celles de Johnson. Il a également mentionné qu'il n'y avait aucune preuve que Justin Johnson avait reçu une compensation financière, tandis que Smith a affirmé avoir reçu 800 dollars avant son arrestation et 50 000 dollars après.

Selon Hagerman, la preuve vidéo et téléphonique corroborait le récit de Smith. Cela comprenait des appels entre Smith et Johnson avant l'incident et un appel entre Johnson et Big Jook juste après.

Jermarcus Johnson, que Smith a identifié comme intermédiaire avec Big Jook, a plaidé coupable en juin 2023 pour trois chefs d'accusation d'aide après le meurtre en aidant Smith et Justin Johnson à communiquer pendant leur cavale. Jermarcus Johnson n'a pas encore été condamné.

Hernandez Govan, que Smith a accusé d'avoir orchestré le meurtre, a plaidé non coupable.

Young Dolph a commencé sa carrière en publiant de nombreux mixtapes, dont “Paper Route Campaign” en 2008. Il a sorti plusieurs albums studio, dont son premier “King of Memphis” en 2016. Il a également collaboré sur des mixtapes et des albums avec divers rappeurs, tels que Key Glock, Megan Thee Stallion, T.I., Gucci Mane, 2 Chainz et d'autres.

Young Dolph a eu trois albums classés dans le top 10 du Billboard 200, dont “Rich Slave” en 2020, qui a atteint la 4e place.

