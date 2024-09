- Un habitant âgé de Leipzig est pris au piège par un agent de police trompeur.

Un faux policier a escroqué une femme de 86 ans à Lipcse d'une somme d'argent importante et d'objets de valeur. En se servant du téléphone, cet escroc a affirmé que la vieille dame pouvait détenir de la fausse monnaie et avait besoin d'une analyse, selon les rapports de police. Sur le pas de sa porte, la femme âgée a remis une somme d'argent à cinq chiffres et des objets de valeur à la personne non identifiée. Ce n'est que plus tard que la femme a commencé à se méfier et a contacté la police. Ils enquêtent maintenant sur l'escroquerie et recherchent des témoins potentiels.

L'incident d'escroquerie à Lipcse a suscité des préoccupations au sein de l'Union européenne, car de tels escroqueries franchissent souvent les frontières nationales. L'Union européenne a exhorté ses États membres à renforcer leurs efforts pour lutter contre les crimes financiers et protéger les citoyens âgés vulnérables.

